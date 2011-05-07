Гримасы праздника: митинг под билбордом со Сталиным (фото)

Активисты севастопольской общественной организации «Союз советских офицеров им. Н.Г.Кузнецова» установили билборд с изображением Иосифа Сталина.

Как передает корреспондент УНИАН, изображение И.Сталина (в белом кителе, с трубкой в правой руке и с раскрытой книгой Владимира Ленина в левой руке) размещено в правой части билборда, внизу слева от него - слова «Наше дело правое, победа будет за нами!», а еще левее - слова поздравления самой общественной организации: «Союз советских офицеров им. Н.Г.Кузнецова» поздравляет вас с Днем Победы».

На открытии «сталинского» билборда присутствовали около 40 членов общественной организации, в парадной форме одежды. Наклеив на билборд изображение Сталина, они также прикрепили к нему копию знамени Победы. После этого, осуществив построение в две шеренги, активисты провели торжественный митинг. В ходе мероприятия выступающие обвинили власти Украины в замалчивании имени и роли Сталина. «Установив на рекламном щите портрет Иосифа Виссарионовича Сталина, мы решили показать свое глубочайшее уважение нашим фронтовикам. Наша акция - это дань уважения и сыновья признательность им за их победу в Великой Отечественной войне. Тем самым мы хотим показать, что Союз советских офицеров не воспринимает тотальную ложь о Великой Отечественной войне и о роли Иосифа Виссарионовича Сталина в завоеванной победе. Эта победа была завоевана советским народом, под руководством Коммунистической партии во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным», - заявил на митинге член ОО «Союз советских офицеров» капитан 1 ранга в отставке Гумар МИНГАЗОВ.

Г.МИНГАЗОВ добавил, что по завершении митинга возле билборда будет выставлена охрана из числа членов «Союза советских офицеров». Как было заявлено на митинге, охрану планируется осуществлять в соответствии с графиком, круглосуточно, по два человека.

Во время проведения митинга инцидентов не произошло.

Фото УНИАН