Тимошенко возвращается в Киев

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО полностью выполнила программу своей рабочей поездки к Сумской области, состоявшейся 5-6 мая.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Марина СОРОКА.

“Поездка в Сумской области прошла прекрасно, согласно запланированной программе, которая выполнена полностью”, - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, все другие мероприятия в Сумах, проходили при участии представителей местной организации партии. “По завершении программы визита Ю.ТИМОШЕНКО отправилась в Киев”, - добавила пресс-секретарь.

При этом М.СОРОКА отметила, что на протяжении этой поездки власть пыталась сорвать проведение встреч лидера “Батькивщини” с местными жителями.

“В селе Солнечном была попытка выключить свет не только в помещении, где планировалась встреча, но и во всем селе. А в Сумах на площади, чтобы помешать встрече, власть устроила ярмарку”, - отметила спикер Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО не явилась сегодня вечером на запланированную встречу с представителями общественности города Сумы.

В 17.30 в сквере возле памятника Тарасу Шевченко собралось около 500 сумчан, депутаты городского и областного совета от фракции "БЮТ-Батьківщина". В течение 40 минут они ожидали прибытия Ю.ТИМОШЕНКО на запланированный митинг, но она так и не явилась.

На вопрос корреспондента УНИАН о причинах отсутствия лидера “Батьківщина” на митинге заместитель председателя областной организации партии Владимир ШУЛЬГА ответил, что официальных комментариев по этому поводу не будет.

После этого люди разошлись с места запланированной встречи, установив у подножия памятника Т.Шевченко корзину роз, которую планировала поднести Ю.ТИМОШЕНКО.