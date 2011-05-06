Тимошенко - о Ющенко: Мы не пересекаемся в пространстве и в ценностях

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что не общается с экс-президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Сумах, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы немного в других пространствах как-то вращаемся. Он больше на государственной даче и на должности, которую ему подарил ЯНУКОВИЧ, это один, я так понимаю, из руководителей “Мистецького арсенала”, а я больше по генеральным прокуратурам... Мы не пересекаемся в пространстве, и в ценностях тоже. У него они очень специфические, и я не хотела бы быть в системе тех нечестных ценностей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 28 апреля 2011 года образовал Совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

В.ЯНУКОВИЧ назначил сопредседателями Совета экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (по согласию) и министра культуры Украины Михаила КУЛИНЯКА.