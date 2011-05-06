Тимошенко в красных флагах на 9 мая увидела обиду для ветеранов

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что закон о поднятии красных флагов 9 мая принят с целью навязывания мнения о якобы незначительном вкладе украинцев в победу во Второй мировой войне.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии "Батьківщина" заявила сегодня на пресс-конференции в Сумах.

"Принятие данного закона является определенным продолжениям появившейся в последнее время риторики, что украинцы якобы совсем не участники Победы 1945 года, и что это другая страна побеждала, и это могло бы быть сделано и без украинцев. И когда убирают из этого праздника наш национальный флаг – это еще раз подчеркивает тот тезис, что Украина – не при чем к этой Великой Победе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" подчеркнула, что категорически не поддерживает закон об обязательном вывешивании 9 мая красного флага как копий знамени Победы.

В то же время она признает, что во время войны 1941-1945 гг. этот флаг был символом объединения всей нации в борьбе с врагом. "Сегодня это технология разъединения, технология раздора, технология отвлечения внимания людей от тех проблем, которые сегодня искусственно созданы в их жизни, – социальных, проблем с работой, с ведением бизнеса, с учебой, с лечением", - сказала лидер “Батьківщини”.

"Это действия, которые не воспитывают патриотизм у молодого поколения, и действия, которые оскорбляют ветеранов, участников боевых действий, детей войны, оскорбляют наше национальное достоинство", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля этого года Верховная Рада 260 голосами поддержала внесение изменений в закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." (о порядке официального использования копий Знамени Победы), которыми предусмотрено поднятие 9 мая копий знамени Победы на домах, мачтах, флагштоках.