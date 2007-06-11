Кириленко разберется с Морозом

28 народных депутатов V созыва от фракции «Наша Украина» сегодня получили свои трудовые книжки в управлении кадров аппарата Верховной Рады.

Как отметил в интервью журналистам по получении трудовой книжки лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО, трудовые книжки смогли получить только те депутаты, чьи заявления были зачитаны на пленарном заседании 8 июня председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

В то же время по словам В.КИРИЛЕНКО, такое состояние дел не устраивает народных депутатов и они будут требовать, чтобы все 66 трудовых книжек были переданы народным депутатам.

С этой целью, по словам В.КИРИЛЕНКО, депутаты намерены встретиться уже сегодня с председателем ВР А.МОРОЗОМ.

«Почему не отдают другие трудовые книжки - непонятно. Очевидно, мы будем выяснять этот вопрос непосредственно с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, который подошел к вопросу избирательно», - сказал лидер «Нашей Украины».

По словам В.КИРИЛЕНКО, А.МОРОЗ тем самым демонстрирует намерение сохранить «полномочность неполномочной Верховной Рады».

В.КИРИЛЕНКО отметил, что в трудовых книжках, которые отданы 28 депутатам, записано, что их полномочия досрочно прекращены в связи с решением межпартийного съезда блока «Наша Украина» на основании выхода депутатов из фракции.

Он отметил, что такая запись окончательно легитимирует решение межпартийного съезда «Нашей Украины» о досрочном прекращении полномочий народных депутатов. «ВР Украины выдачей этих трудовых книжек подтверждает, что она является неполномочной», - сказал он.

Лидер «Нашей Украины» также отметил, что А.МОРОЗ, отказываясь зачитать все заявления народных депутатов о выходе из фракций «Наша Украина» и БЮТ, таким образом пытается пересмотреть договоренности от 27 мая между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем ВР. Однако, по его словам, даже такие действия А.МОРОЗА не помешают проведению 30 сентября досрочных выборов в ВР.

Как сообщал УНИАН, 8 июня около 20 “нашеукраинцев” пришли в отдел кадров, чтобы забрать свои трудовые книжки. Однако депутаты не смогли этого сделать, поскольку руководитель управления кадров аппарата ВР отсутствовал на своем рабочем месте.

В тот же день председатель ВР А.МОРОЗ объявил только 28 заявлений депутатов о выходе из фракции “Наша Украина”, тогда как съезд блока досрочно прекратил полномочия 66 народных депутатов, избранных от блока.