ПР научилась на чужих ошибках: блок - сложная и хлопотная штука…

Партия регионов планирует определиться, пойдет ли она на досрочные выборы в Верховную Раду как партия или как блок, до 20 июня.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (9-15 июня) сообщил заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Официального решения пока нет. Я думаю, между 15 и 20 июня состоится заседание коалиции, на котором в этом вопросе будут расставлены все точки над «і». Дальше тянуть нельзя: нужно готовиться к выборам либо в формате блока, либо в формате партии», - заявил он.

Б.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что на выборах 2006 года В.ЯНУКОВИЧ отказался от именного блока. «Как показывает жизнь, особенно жизнь «Нашей Ураины» и Блока Юлии Тимошенко, столкнувшихся с судами-пересудами, позицией КИНАХА и прочими проблемами, блок - юридически очень сложная и хлопотная штука…», - отметил он.

Сам же Б.КОЛЕСНИКОВ, по его словам, - сторонник партийного подхода. «Недавно проведенные нами социологические исследования показали не только наивысший в стране рейтинг Виктора ЯНУКОВИЧА, но и почти 100-процентное отождествление его имени с партийным брендом. «Мы говорим «Партия регионов» - подразумеваем «ЯНУКОВИЧ». И наоборот. Следовательно, образование именного блока, с маркетинговой точки зрения, неэффективно - имя и так работает», - заявил он.

Что же касается СПУ, то, по мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, эта партия может рассчитывать на прохождение в парламент, учитывая, что в 2006 году набрала 6%.

Комментируя социологические анализы, по которым СПУ может не преодалеть 3-процентный барьер, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Я уважаю Владимира Михайловича ЛИТВИНА и не хочу бросать камни в его огород, но ему перед выборами социологи предрекали от 8 до 12 процентов. Честно говоря, в нынешние, зафиксированные еще до начала кампании, показатели социалистов, колеблющиеся в пределах 2,8-3,2%, я верю больше. Я думаю, что они пройдут. Поскольку срез настроений в областях, где СПУ традиционно сильна, позволяет говорить о реальности сбора необходимых 850 тыс. голосов».