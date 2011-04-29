Николаю Хриенко разрешили ехать в Россию

Россия разрешила въезд в страну украинскому журналисту Николаю Хриенко, сообщил журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин. "Российская сторона нам передала, что он может ехать в Российскую Федерацию беспрепятственно. Вопрос снят", - сказал он.

По словам О.Волошина, российская сторона объяснила причины недопуска Н.Хриенко тем, что он ранее нарушал правила пребывания на территориях с особым режимом посещения иностранными гражданами.

"МИД Украины доволен оперативной реакцией России, а также тем фактом, что никакого политического подтекста у этого инцидента нет", - сказал О.Волошин.

Как сообщал УНИАН, заслуженного журналиста Украины, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николая ХРИЕНКО 24 апреля не впустили на территорию Российской Федерации.

По словам журналиста, 24 апреля он отбыл в Москву поездом № 142 «Киев - Москва».

«В 21.00 по киевскому времени на российской железнодорожной станции Суземка после пограничного контроля три человека в форме, которые представились представителями пограничной службы, сообщили, что я должен сойти с поезда и пройти с ними. На мое требование дать объяснение таким действиям российские пограничники ответили, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, мои паспортные данные внесены в список невъездных. Этот список – это целый «талмуд» толщиной в три пальца”, - заметил Н.ХРИЕНКО.

После проведения протокольного допроса, во время которого пограничники выясняли цель поездки, детали предыдущих визитов в Россию, журналиста депортировали в Украину поездом № 89 «Москва – Жмеринка».

Свое возмущение по поводу этой ситуации выразил председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО: “Для того, чтобы не пускать Николая ХРИЕНКО в Россию, не было никаких оснований. Он – журналист. А это - препятствование его профессиональной деятельности».

Как отмечает издание, ранее Н.ХРИЕНКО дважды проводил фотосъемку и готовил материал с траурных мероприятий на Митинском кладбище Москвы – в 1996 и в 2007 году. Журналист - автор и исполнитель масштабного проекта «Украинцы за Уралом», который длился с 2004 по 2010 год.