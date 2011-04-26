Николая Хриенко внесли в "черный список" в России

Заслуженного журналиста Украины, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николая ХРИЕНКО не впустили на территорию Российской Федерации.

Как сообщает газета “День”, журналист ехал в Москву для подготовки материала с траурного митинга на Чернобыльском мемориале на Митинском кладбище.

Издание узнало о ситуации от самого Н.ХРИЕНКО, с которым связалось, чтобы узнать, как идет подготовка материала.

По словам журналиста, 24 апреля он отбыл в Москву поездом № 142 «Киев - Москва».

«В 21.00 по киевскому времени на российской железнодорожной станции Суземка после пограничного контроля три человека в форме, которые представились представителями пограничной службы, сообщили, что я должен сойти с поезда и пройти с ними. На мое требование дать объяснение таким действиям российские пограничники ответили, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, мои паспортные данные внесены в список невъездных. Этот список – это целый «талмуд» толщиной в три пальца”, - заметил Н.ХРИЕНКО.

После проведения протокольного допроса, во время которого пограничники выясняли цель поездки, детали предыдущих визитов в Россию, журналиста депортировали в Украину поездом № 89 «Москва – Жмеринка».

В 1.20 25 апреля Н.ХРИЕНКО вернулся в Киев.

Свое возмущение по поводу этой ситуации выразил председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО: “Для того, чтобы не пускать Николая ХРИЕНКО в Россию, не было никаких оснований. Он – журналист. А это - препятствование его профессиональной деятельности».

Как отмечает издание, ранее Н.ХРИЕНКО дважды проводил фотосъемку и готовил материал с траурных мероприятий на Митинском кладбище Москвы – в 1996 и в 2007 году. Там похоронены 27 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Шестеро из них, выпускники Черкасского пожарно-технического училища, получив сверхвысокую дозу облучения, умерли сразу – Владимир Правик, Виктор Кибенок, Николай Ващук, Василий Игнатенко, Владимир Тишура, Николай Титенок. Самому старшему из них было лишь 26 лет.

Н.ХРИЕНКО лично знаком с родителями многих похороненных в Москве ликвидаторов.

Журналист - автор и исполнитель масштабного проекта «Украинцы за Уралом», который длился с 2004 по 2010 год. Проект имел целью исследовать жизнь украинцев по происхождению в России и широко освещался в украинской и российской прессе. Газета «День» опубликовала около десяти материалов по результатам проекта. Н.ХРИЕНКО признан Человеком года-2010 по версии «Дня».

Газета обратилась в МИД Украины по поводу инцидента. Директор Департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН так прокомментировал ситуацию с запрещением на въезд в РФ украинского журналиста: «Министерство иностранных дел внимательно отнеслось к этому случаю. На этот счет в МИД был приглашен высокопоставленный представитель Посольства Российской Федерации в Украине, которому была вручена нота, которой украинское внешнеполитическое ведомство просит предоставить разъяснение инцидента с заслуженным журналистом Украины Николаем ХРИЕНКО. При этом украинское внешнеполитическое ведомство исходит из того, что свобода перемещения граждан Украины и России через украинско-российскую границу, в том числе журналистов, является неотъемлемой и важной составляющей украинско-российских партнерских отношений».