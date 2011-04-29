В ГПУ уверяют, что Луценко ест «наравне с другими задержанными»

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают информацию о том, что бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО голодает в СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

В ГПУ напомнили, что защитниками обвиняемого Ю.ЛУЦЕНКО и его супругой в сети Интернет распространены неправдивые заявления о том, что якобы он объявил голодовку, и с 22 апреля 2011 года отказывается от пищи, в связи с чем якобы ухудшилось состояние его здоровья.

«Эти заявления не соответствуют действительности, сделаны с целью дискредитации органов следствия и давления на него путем формирования ошибочного общественного мнения», - говорится в заявлении ГПУ.

По информации руководства Киевского СИЗО, обвиняемый Ю.ЛУЦЕНКО, содержась на законных основаниях в этом учреждении, от пищи не отказывался, и продолжает принимать ее наравне с другими задержанными. Кроме того, он регулярно получает передачи.

По информации ГПУ, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО и условия его содержания постоянно контролируются и полностью соответствуют установленным нормам.

«Генеральная прокуратура Украины обращает внимание защитников обвиняемого ЛУЦЕНКО и его родных на недопустимость искажения фактов и распространения недостоверной информации о состоянии следствия», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля бывший министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил о намерении начать с 22 апреля голодовку после того, как суд продлил ему еще на один месяц срок ареста.

Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле своего дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО. Экс-министру выдвинуты обвинения по трем уголовным делам за злоупотребление служебным положением.

16 февраля 2011 года Печерский районный суд Киева продлил срок удержания Ю.ЛУЦЕНКО под стражей до 26 апреля.

20 апреля Ю.ЛУЦЕНКО полностью завершил ознакомление с материалами 47 томов возбужденного против него уголовного дела.