Азаров обещает спросить в ГПУ и СБУ о депутате Иванющенко

15:15, 28 апреля 2011
Политика
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И его отношении к «Хлебинвестбуду»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не знает, какое отношение к «Хлебинвестбуду» имеет народный депутат Украины Юрий ИВАНЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Откровенно говоря, не знаю и не интересовался. Сейчас вы задали вопрос, и я поинтересуюсь, какое он имеет к нему отношение. Но, наверное, могу предполагать, что никакого. Скорее всего, никакого. Но поинтересуюсь», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер-министр согласился с репликой журналиста о том, что «поинтересоваться необходимо» в Генеральной прокуратуре Украины и Службе безопасности Украины. Премьер заверил, что направит в эти органы необходимые запросы.

Как писали СМИ, в июле прошлого года вступил в силу Закон «Об осуществлении государственных закупок», согласно которому государственные компании обязаны проводить все свои хозяйственные операции через процедуру тендера. А «Хлебинвестбуд», который фактически является частной структурой, якобы просто помогает правительству избежать длительных процедур. Между тем представители оппозиции уверены, что за аграрным посредником стоят структуры, близкие к высокопоставленным чиновникам, и данная схема — еще один источник получения сверхприбылей.

В то же время, сегодня, 28 апреля, на пресс-конференции в УНИАН адвокат Ю.ИВАНЮЩЕНКО, управляющий партнер юридической фирмы ILF, заслуженный юрист Украины Татьяна ГАВРИШ заявила, что против народного депутата Украины Ю.ИВАНЮЩЕНКО, который никогда не совершал преступлений, развернута информационная война.

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