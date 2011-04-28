Королевская предлагает большинству в ВР «чаще списывать народные законы»

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батькивщина») рекомендует парламентскому большинству «чаще списывать народные законы», поскольку это позволит хоть немного улучшить качество законотворческой деятельности власти.

Об этом Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила УНИАН, комментируя предложение парламентского комитета по вопросам финансовой, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики освободить от уплаты единого социального взноса пенсионеров и инвалидов, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Напомним, что 20 апреля с. г. Верховная Рада отклонила внесенный КОРОЛЕВСКОЙ законопроект об освобождении работающих инвалидов и пенсионеров от уплаты единого социального взноса (№ 8287), а также ряд других законопроектов, входящих в пакет «Народные реформы». В разработке пакета законодательных инициатив «Народные реформы» принимали участие более 300 общественных организаций и профсоюзов. В 10 областях Украины прошло более 100 общественных обсуждений пакета, в которых приняли участие в общей сложности более 3200 человек – экспертов, ученых, профсоюзных деятелей, общественных активистов.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Я со своей стороны готова передать власти весь пакет народных реформ. Не важно, кто станет авторами этих законопроектов - Кабмин или представители парламентского большинства. Для нас важен результат - стабилизировать ситуацию в экономике страны, остановить резкое снижение стандартов жизни, дать надежду на будущее украинским гражданам. И если власть не готова поддерживать законопроекты народных реформ от оппозиции, то мы не будем претендовать на авторские права. Такой плагиат пойдет на пользу людям».

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства отметила, что люди ждут от власти принятия и других инициатив из числа «народных реформ», в частности - законопроектов о едином налоге; о моратории на проверки малого и среднего бизнеса; об усилении ответственности чиновников за препятствование предпринимательской деятельности, а также разрешить юридическим лицам относить на валовые затраты товары и услуги, приобретенные у предпринимателей, работающих на едином налоге.

Как сообщал УНИАН, Комитет ВР по вопросам финансовой, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики под руководством Виталия ХОМУТЫННИКА (Партия регионов) собирается предложить Верховной Раде освободить от уплаты единого социального взноса пенсионеров и инвалидов, работающих на упрощенной и общей системе налогообложения, и не используют труд наемных работников. По словам В.ХОМУТЫННИКА, сейчас законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты" №8217, в котором будет предусмотрено освобождение пенсионеров и инвалидов от уплаты единого социального взноса, готовится комитетом к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении.