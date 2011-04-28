Янукович сделал Литвина орденоносцем
09:54, 28 апреля 2011Политика
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Ко дню рождения
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наградил председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА орденом князя Ярослава Мудрой V степени.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как говорится в документе, В.ЛИТВИН удостоен награды “за выдающиеся личные заслуги в сфере государственного строительства, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность”.
Как сообщалось, сегодня, 28 апреля, В.ЛИТВИН отмечает день рождения, ему исполнилось 55 лет.
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