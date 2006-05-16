Музыкальная сенсация этого лета

7 июня при поддержке ТМ "Лонгер" состоится единственный в Украине концерт лидера мировых хит-парадов - американской хип-хоп группы «Black Eyed Peas».

Столичная публика сможет вживую услышать находящуюся на пике популярности в Европе и США команду, гармонично соединишую в своём творчестве хип-хоп, соул, фанк, джаз, поп и фолк. Номинант Грэмми и Brit Awards, обладатель самой престижной французской музыкальной премии - NRJ Music Award за лучший интернациональный альбом и целого ряда других престижных мировых музыкальных наград, группа в рамках европейского тура представит в Киеве свой новый альбом «Monkey Business».

ТМ "Лонгер" гарантирует незабываемое зрелище и самую модную в мире музыку этого сезона всем пришедшим 7 июня в столичный Дворец спорта.

Справка о торговой марке:

«Лонгер» - модный лонг–дринк с высоким содержанием натурального сока, выпускается с 1998 года. Является первооткрывателем и лидером категории сокосодержащих слабоалкогольных напитков на украинском рынке.

Высокое качества напитка подтверждено наградами профессиональных конкурсов.

«Лонгер», по оценкам потребителей «Выбор года в Украине», признан «Слабоалкогольным коктейлем года» в 2003, 2004 и 2005 годах.

Поддержка концертов звезд мировой величины – часть маркетинговой стратегии марки. В частности, при содействии ТМ «Лонгер» в Украине.