Коммунисты подарят Азарову лопату

Сегодня, 22 апреля, в Луганске коммунисты начали сбор средств на приобретение лопаты премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Луганского областного совета от Коммунистической партии Украины Максим ЧАЛЕНКО.

По его словам, деньги будут собирать в центре Луганска с 11.00 до 14.00. Лопату отправят в Кабмин и презентуют главе правительства во вторник, 26 апреля.

«Недавно премьер-министр довольно жестко высказался по поводу того, что надо делать людям во время кризиса – брать лопаты и обрабатывать огороды, чтобы прокормить семью. Лопату ему подарим. Пусть на собственном примере покажет украинцам, как это можно сделать», - прокомментировал инициативу луганских коммунистов М.ЧАЛЕНКО.

Он также отметил, что сегодня во всех городах и районах Луганской области коммунисты запланировали возложение цветов к памятникам Ленину и митинги по случаю годовщины его дня рождения.