В ПР заявляют: экс-чиновник, который бил рыбаков - член «Фронта Змін»

Бывший председатель Заставновской районной государственной администрации Михаил БОЙЧУК, который обвиняется в избиении рыбаков, является членом политической партии «Фронт Змін».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Черновицкой областной организации Партии регионов.

“Цинично спекулируя на болевых точках дела с избиением рыбаков в городе Заставная с участием бывшего председателя местной райгосадминистрации, отдельные политические силы пытаются использовать эту ситуацию для безосновательных обвинений Партии регионов в причастности к этой трагедии”, - заявили в ПР.

Так, отмечают авторы заявления, Всеукраинское объединение «Батькивщина», не владея истинной информацией об этих событиях и сознательно манипулируя общественным сознанием, в ряде своих заявлений пытается привязать М.БОЙЧУКА и его сообщников к Партии регионов.

Между тем, заявили в ПР, “сегодня было официально подтверждено, что М.БОЙЧУК, его родственники и охранники пруда – участники инцидента – не имеют и никогда не имели отношения к Партии регионов. Более того, по обнародованным документам регистрирующих органов, М.БОЙЧУК по состоянию на 21.04.2011 г. значится председателем Заставновской районной организации политической партии «Фронт Змін».

Поэтому в ПР расценивают “голословные попытки политической партии ВО «Батьквищина» привязать заставновских негодяев к нашей партии как неудачную попытку политических банкротов от Юлии ТИМОШЕНКО переключить внимание общества с вчерашнего приговора их однопартийцу В.ЛОЗИНСКОМУ за убийство беззащитного селянина в Кировоградской области, с арестов при получении неслыханных взяток вчерашних своих спонсоров с Калиновского рынка в Черновцах, с действий самой Юлии ТИМОШЕНКО при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году, которые привели к предательству национальных интересов Украины”.

“Мы признали ошибку, допущенную с рекомендацией на назначение М.БОЙЧУКА, и своевременно ее исправили. Мы требуем полного и объективного наказания заставновских правонарушителей, но мы не призываем награждать их орденами, как это делала в свое время ВО «Батькивщина» по отношению к В.ЛОЗИНСКОМУ”, - заявляют в Партии регионов.