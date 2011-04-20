Черновецкий заговорил о своей отставке

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что рассматривает вопрос своей отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время сессии Киевсовета.

Так, когда утверждалась повестка дня сегодняшнего заседания, фракция «БЮТ-Батьківщина» озвучила предложение внести на рассмотрение депутатов вопрос об отставке Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и утверждении обращения в Верховную Раду о назначении в Киеве досрочных местных выборов.

На это предложение глава Регламентной комиссии Киевсовета Виталий ПАВЛИК (фракция Блока Черновецкого) заявил, что такие проекты решений не подготовлены и не проходили рассмотрение комиссии, поэтому не могут быть рассмотрены сегодня на заседании горсовета, так как это нарушает регламент.

В продолжение обсуждения слово взяла депутат фракции «УДАР Виталия Кличко» Наталия НОВАК и обратилась к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением повторить «подвиг, который совершил Олесь Станиславович (ДОВГИЙ) и подать в отставку». «Возможно у Вас хватит воли также написать заявление об отставке», - обратилась она к мэру.

В ответ Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «У меня хватит воли. Я для себя этот вопрос рассматриваю. Но мы все будем рассматривать коллегиально».

После этих слов он передал слово следующему депутату для выступления и обсуждения дальнейшего хода заседания, а вопрос отставки мэра уже не поднимался.

Как сообщал УНИАН, фракции «БЮТ-Батьківщина» и «УДАР Виталия Кличка» в Киевсовете настаивают на том, что Киеву необходимы досрочные выборы.