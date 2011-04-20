Янукович, генсек ООН и гендиректор МАГАТЭ посетили Чернобыль

Президент Украины Виктор Янукович вместе с Генеральным секретарем ООН Бан Ки Муном и Генеральным директором МАГАТЭ Юкиа Амано посетили Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства и гостьи осмотрели точный макет состояния реактора 4-го блока ЧАЭС.

Генеральный директор ГСП ЧАЭС Игорь Грамоткин рассказал, что еще в 1986 году, сразу после аварии, за короткий срок в 6 месяцев на 4-ом энергоблоке был создан объект «Укрытие», что максимально использовал существующие конструкции. Однако он был нестабильным, поскольку одна из стен реактора имела отклонение. Потому в 1997-ом году был принят План действий относительно повышения безопасности объекта «Укрытие».

В целом было выделено 22 задачи, основная часть которых уже выполнена, а шесть находятся на выполнении сейчас. В частности выполнена стабилизация объекта, работы по ремонту кровли. В настоящее время в объекте действуют системы пылеугнетения, до 26 апреля этого года будет введена в строй противопожарная система и автоматизированная система управления.

Как сообщил Грамоткин, эти работы позволили продлить срок эксплуатации объекта «Укрытие» на 15 лет, и сегодня он удовлетворяет всем нормам безопасности. Однако эти работы временны, потому необходимо строить более надежное укрытие для энергоблока. Именно таким является новый безопасный конфайнмент для объекта «Укрытие».

Виктор Янукович, Бан Ки Мун и Юкиа Амано просмотрели демонстрационный фильм относительно планов по строительству нового объекта.

Генеральный директор ГСП ЧАЭС отметил, что в настоящее время завершены земельные работы под конфайнмент, ведется подготовка фундамента под арку, которую планируется завершить до конца нынешнего года. По словам гендиректора, весной следующего года начнут возведение непосредственно арки и до конца 2015-го планируется завершить реализацию проекта.

Высота арки – 108 метров, ширина – 257 м, а длина – 150 м. Срок ее службы без дополнительного обслуживания будет составлять 100 лет.

Как сообщил Грамоткин, после введения в эксплуатацию арки работы на станции не прекратятся. Здесь начнутся мероприятия по демонтажу нестабильных конструкций 4-го энергоблока, исключению радиационно зараженного оборудования и остатков топлива для последующей утилизации.

Все работы по повышению безопасности объекта «Укрытие» осуществляются за счет стран-доноров.