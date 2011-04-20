СМИ: Попов и Черновецкий договорились, кто заменит Довгого

Сегодня у Киеврады появится новый секретарь. И это будет женщина — Галина Герега, депутат фракции ГАК в Киевраде, пишет газета "Сегодня".

Еще накануне все были уверены, что пост займет регионал Владимир Дейнега. Однако поздно вечером Александр Попов и Леонид Черновецкий решили, что мэр будет вносить именно кандидатуру Галины Гереги.

«Попову внушили, что Дейнега не подходит. Мол, он тоже регионал, а киевляне и так говорят, что ПР узурпировала власть. Черновецкий же настаивал на Гереге, поскольку она для него нейтральный человек, а в противном случае грозился полностью дестабилизировать работу Киеврады, что Попову, естественно, не выгодно» - пишет "Сегодня". У мэра действительно могло бы это получиться. Во-первых, кандидатуру секретаря Киеврады должен по закону вносить он. А если же он не вносит, то Киеврада выбирает сама временного председателя. По информации источников газеты, у Дейнеги голосов не набиралось, а значит выборы могли бы затянуться на неопределенное время.

Герега - совладелец сети строительных супермаркетов «Эпицентр». В 2011 году она вместе с мужем вошла в Топ-200 самых богатых людей Украины (версия журнала «Фокус»), заняв там 27-е место. Их состояние оценивается в $890,8 млн. У супругов есть недвижимость в Испании, гостиница в Ивано-Франковске. «Площадки для своих супермаркетов она покупала на аукционе, и не только в Киеве. У нее есть филиалы «Эпицентра» в разных городах Украины, и везде землю они с мужем покупали», — сказал «Сегодня» глава фракции ГАК в Киевраде Александр Пабат.

Сама Галина Герега говорит, что о своем избрании ничего не знает. "Будет сессия, тогда и посмотрим".