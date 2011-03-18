200 самых богатых людей Украины (список)

Еженедельник Фокус подготовил очередной рейтинг двухсот самых богатых людей Украины. В этом году журнал насчитал в стране 21 миллиардера, их общее состояние оценивается почти в 58 миллиардов долларов. В прошлом году миллиардеров было восемь (21,8), в 2009-м – четыре (11,7), в 2008-м – 21 (64,8), а в первом списке 2007 года – 11 (37,6).

Списки дают возможность увидеть, как менялись расстановка сил и сферы влияния разных групп на бизнес-арене Украины за эти пять лет, замечают составители рейтинга. Члены Партии регионов и приближённые к партии власти бизнесмены, бесспорно, получили преимущества. Например, братья Клюевы и Василий Хмельницкий за последний год увеличили свои активы втрое. С приходом к власти в рейтинге появились и новые имена – Сергей Арбузов, Юрий Иванющенко и другие.

В некоторых случаях близкие отношения с властью дают фактически полный контроль над отраслью. Ринат Ахметов, например, держит в своих руках почти 50% добычи угля в Украине. Кроме того, ему удалось сконцентрировать в собственности важные энергетические предприятия, в частности, «Киевэнерго» и «Днепрэнерго».

Другой яркий пример – Дмитрий Фирташ, активы которого то увеличивались, то уменьшались в зависимости от того, кто находится у власти. При подготовке прошлого рейтинга казалось, что бизнес-империя Фирташа в Украине обречена. Однако этом году в сферу его влияния попал практически весь химический сектор, а активы бизнесмена превысили $1,5 млрд.

Совокупное состояние 200 самых богатых людей превышает $93 млрд. – почти три годовых бюджета Украины. Обычно развитие бизнеса автоматически влечёт за собой улучшение позиций самой страны на международной арене. Но пока Украины это не касается – в рейтинге конкурентоспособности, в который вошли 139 государств, в последние пять лет Украина не поднималась выше 70-й строчки.