Иск Литвина к Мельниченко отдали Васильковскому суду

Иск председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к экс-майору Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассматривать Васильковский межрайонный суд Киевской области.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО, отметив, что соответствующее решение по его ходатайству сегодня утвердил Деснянский районный суд Киева, в который В.ЛИТВИН подавал иск.

«Суд постановил, что дело об иске В.ЛИТВИНА к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с обнародованием последним информации о том, что якобы действующий спикер причастен к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, нужно передать в Васильковский межрайонный суд Киевской области, то есть по месту жительства ответчика», - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

Он также отметил, что в исковом заявлении В.ЛИТВИН просит суд обязать Н.МЕЛЬНИЧЕНКО опровергнуть ложную информацию и взыскать с него возмещение за моральный ущерб в размере 1 грн.

Вместе с тем, адвокат отметил, что представитель В.ЛИТВИНА в суде просила оставить дело на рассмотрении в Деснянском районном суде столицы.

По словам Н.НЕДИЛЬКО, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО считает, что в случае рассмотрения иска Деснянским райсудом, В.ЛИТВИН сможет каким-либо образом влиять на судей.

Как сообщал УНИАН, в конце марта текущего года председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН повторно обратился в суд с иском к Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о защите чести, достоинства и возмещении морального ущерба.

Подобный иск В.ЛИТВИНА уже был удовлетворен Деснянским районным судом Киева 17 января 2006 года. Тогда Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обязали опровергнуть его заявления о причастности В.ЛИТВИНА к убийству журналиста Георгия Гонгадзе и извиниться за нанесенный моральный ущерб.

В иске, поданном в этот же суд 1 марта этого года, В.ЛИТВИН констатирует, что судебное решение пятилетней давности так и не было выполнено, а "МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. продолжает распространять ложную информацию о ЛИТВИНЕ В.М.".

Спикер просит суд признать информацию, обнародованную Н.МЕЛЬНИЧЕНКО относительно него, ложной и порочащей его честь и достоинство, обязать экс-майора опровергнуть ее на пресс-конференции, публично извиниться и выплатить ему 1 грн. компенсации за моральный ущерб.