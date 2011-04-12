Wall Street Journal: Путин намерен умасливать Украину

Вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном будет означать, что соглашение с Европейским Союзом исключено, и привяжет Украину к бывшим республикам СССР. Об этом пишет The Wall Street Journal в статье «Путин намерен умасливать Украину», перевод которой – на InoPressa.ru.

Издание отмечает, что 12 апреля в Киев прибудет премьер-министр РФ Владимир ПУТИН. Он будет уговаривать руководство Украины отказаться от планов соглашения с ЕС о зоне свободной торговли и предпочесть вступление в Таможенный союз, возглавляемый Россией, утверждает The Wall Street Journal. Виктор ЯНУКОВИЧ сопротивляется давлению России, но на прошлой неделе Россия предложила газ по льготной цене, что позволит Украине сэкономить 8 млрд. долларов в год.

Это приглашение к состязанию Брюсселя и Москвы за лояльность Украины, считает автор статьи. Соглашение о свободе торговли воспринимается как промежуточный пункт для дальнейшей интеграции в ЕС. "Вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном будет означать, что соглашение с ЕС исключено, и привяжет Украину к бывшим республикам СССР", - говорится в статье.

Один из топ-менеджеров "Газпрома" заявил в Москве, что Украине может быть предложен газ по российским внутренним ценам. Льготные цены на газ выгодны влиятельным промышленникам, которые поддерживают В.ЯНУКОВИЧА, а также смягчат последствия либерализации розничных цен на газ, которая проводится по настоянию МВФ и не способствует популярности правительства.

"Выгоды соглашения с ЕС, возможно, станут заметны не сразу, но в потенциале они крупнее, если учесть размеры рынка и стимулирование экономических реформ", - пишет газета.

Украина не соблазнится российскими "вкусными пирожками, за которые мы должны будем говорить "спасибо", заверил в интервью высокопоставленный источник из МИДа Украины, пожелавший остаться анонимным. По словам источника, В.ЯНУКОВИЧ попытается убедить В.ПУТИНА, что соглашение с ЕС не идет вразрез с интересами Москвы.

"Тем временем в понедельник власти Украины ужесточили давление на Юлию ТИМОШЕНКО, бывшего премьер-министра: в прокуратуре заявили о возбуждении в отношении нее уголовного дела в связи с соглашением по газу, заключенным с Москвой в 2009 году", - сообщает газета. Тогда цена газа была привязана к спотовым ценам на нефть, и потому расходы Украины на газ неуклонно растут.