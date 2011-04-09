Могилев утверждает, что не слышал о своей возможной отставке

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ утверждает, что ничего не слышал о своей возможной отставке.

Об этом он сегодня заявил во время брифинга во Львове по просьбе журналистов прокомментировать слухи о его возможной отставки с должности руководителя МВД, передает корреспондент УНИАН.

Также А.МОГИЛЕВ отметил, что ничего не слышал о возможной замене его на должности министра нынешним главой Львовской облгосадминистрации Михаилом ЦИМБАЛЮКОМ.

«Я о таком не слышал», - сказал А.МОГИЛЕВ.

При этом он отметил, что кадровые ротации в милиции продолжаются, ввиду большого реформирования органов внутренних дел.

По словам министра, уже «началось сокращение системы высших учебных заведений МВД, сокращен на 30 процентов аппарат самого министерства, проводится реформирование ГАИ – как структурное, так и организационное».