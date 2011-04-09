Госдепартамент США подготовил доклад о правах человека в Украине
В ежегодном докладе анализируется 194 страны
Администрация США подвергла критике Россию, Украину и Белоруссию за ухудшающееся, как считают в Вашингтоне, положение в области прав человека в этих странах.
В разделе, посвященном Украине, наиболее проблемными в 2010 году названы "сообщения о серьезных злоупотреблениях полиции и смерти в заключении, избиениях и пытках задержанных и заключенных, тяжелых условиях содержания в тюрьмах и местах содержания под стражей, произвольном и длительном досудебном содержании под стражей, и неэффективной и коррумпированной судебной системе.
В течение года поступали сообщения "о повышенном давлении правительства на независимые средства массовой информации, ограничениях на свободу собраний, и появление политически мотивированном судебном преследовании оппозиционных политиков".
Коррупция в правительстве и обществе широко распространены, говорится в докладе. Были сообщения, что службы безопасности правительства преследовали и запугивали организации гражданского общества.
Существовало некоторое насилие и дискриминация в отношении женщин и детей. Торговля людьми по-прежнему представляет серьезную проблему.
Были сообщения о ненасильственных случаев антисемитизма. Социальной дискриминации и насилия в отношении ромов, крымских татар и лиц неславянской внешности, по данным составителей доклада, не было.
Были сообщения о преследовании полицией гей-сообщества.
Рабочие, как следует из доклада, сталкиваются с ограничениями на организацию и вступление в профсоюзы, а также на возможность заключать коллективные договоры.
Справка. В ежегодном докладе Госдепартамента США по итогам 2010 года анализируется состояние прав человека в 194 странах мира.