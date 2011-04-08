В Плесецком состоятся внеочередные выборы

19 июня 2011 года состоятся внеочередные выборы депутатов Плесецкой сельского совета и Плесецкого сельского председателя (Плесецкий сельский совет Васильковского района Киевской области). Соответствующее решение вчера 284 голосами “за” приняла Верховная Рада.

Проект постановления №8331-8 поддержали 174 нардепа фракции Партии регионов, 32 голоса дала фракция “БЮТ-Батькивщина”. Среди нардепов от НУ-НС проект постановления собрал 12 голосов, внефракционные дали 3, “Реформы ради будущего” - 18. Во фракциях коммунистов и Народной партии проект постановления получил единодушную поддержку.

Как сообщал УНИАН, после выборов в местные советы в октябре 2010 г. село охватили протесты. Его жители заявили, что выборы 31 октября прошли с грубыми нарушениями и не отражают волеизъявления местной общины.