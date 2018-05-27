«Майдан» под Киевом: не отдадим село «оккупантам»

После выборов 31 октября Украина узнала о том, что Майдан как символ протеста и народной самоорганизации возможен не только на главной площади страны. В трех десятках километров от Киева, в селе Плесецком на Васильковщине, односельчане собрали у сельсовета «майдан» образца 2004-года, таким, каким его помнят - с палатками, кострами, песнями. На плакатах надписи «Мы требуем честных выборов!», «Плесецкое говорит Бутько – НЕТ!», «Вон аферистку!». Люди днем и ночью несут оборону сельсовета, не сдавая его новой власти в лице члена Партии Регионов, уроженки села Валентины Бутько, которую не хотят видеть председателем сельсовета. И твердо намерены «отстоять село», добившись перевыборов.

ГИМН УКРАИНЫ ХОДИЛИ ПЕРЕПИСЫВАТЬ В БИБЛИОТЕКУ

Вместе с фотокорром УНИАН отправляемся в Плесецкое.

На подъезде к «майдану» слышны песни. Чуть ближе расслышали, о чем поют: «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…». Затем - «Ще не вмерла Україна»…

Вахту под сельсоветом несут активные бабули. Подкидывая досточки в костер, объяснили, что слова гимна не знали, но по случаю «майдана» сходили переписать в библиотеку.

Рассказывают, что село в деле «стояния за правду» имеет глубокую историю - во времена князя Владимира, защищая Киевскую Русь, все жители полегли от татаро-монгол. Та же судьба постигла эти места и во время освободительной войны с поляками.

«Наше село исторически, за православие и независимость отдавало жизнь - из поколения в поколение. Не каждому селу выпала честь защищать Родину. У нас много православных верующих, и мы будем стоять за справедливость до последнего», - предупреждают жители.

Представители общины – человек 50-70, дежурят здесь сутками - чтобы не дать приступить к власти тем, кого они не считают законно избранными, а еще избежание возможных провокаций, которых побаиваются со стороны новоизбранной команды головы.

Один такой потенциальный «теракт», так и не понятно кем инициированный, удалось не допустить. По словам дежурных, уборщица обнаружила в сельсовете сбитую задвижку на вентиле, помещение наполнилось газом, но, к счастью, обошлось – опасность вовремя ликвидировали.

«Ночью боимся, конечно – вдруг кто из темноты выпрыгнет… Когда в сельсовет пустили газ, хотели, наверное, на нас это свернуть. Вроде как «неизвестные» - то есть мы, напились и взорвали здание. Вот мы тут и сидим. И будем сидеть до последнего, но Княгиню (Бутько. – УНИАН) сюда не пустим», - убеждают активисты.

«ДЕМОКРАТИЯ» УМЕРЛА. ВМЕСТЕ С ВЫБОРАМИ И ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА

На ступеньках сельсовета – траурные венки и… гроб. «Умер кто?» - спрашиваю. Народ печально улыбается, предлагают подойти поближе и убедиться, что умерла «демократия». Также в последний путь в Плесецком провожают «Права человека», «Закон» и «Выборы». В обитом бархатом гробу – соответствующие надписи, а рядом - два табурета, чтобы всякий неравнодушный мог тут же потужить об этих утратах для страны.

После рабочего дня у «Белого дома», то есть местного сельсовета, становится многолюднее – к армии мам с колясками и теть на табуретах, подтягивается молодежь, появляются разновозрастные представители мужской половины села. К вечеру народу с активной жизненной позицией собирается около тысячи – почти треть села.

За полчаса до нашего приезда село ликовало – община добилась решения Васильковской районной избирательной комиссии о перевыборах. «Прыгали так, что чуть подошвы не стерли», - рассказывает жительница Людмила Гречана.

Но юрист инициативной группы Николай Недилько предупредил: пока еще «рано радоваться», это решение комиссии может быть оспорено стороной Бутько в суде, и тогда село вновь перейдет в руки «чужих»…

Узнав о том, что в селе журналисты, на «майдане» появилась Валентина Бутько.

ВАЛЕНТИНА БУТЬКО: «НАРУШЕНИЙ НА ВЫБОРАХ НЕ БЫЛО…» Валентина Бутько, получившая большинство голосов 31 октября:

- Меня избрали главой сельсовета – об этом есть информация в газете. Уже прошло заседание теризбиркома, мы провели первую сессию и назначили секретаря. Никаких нарушений по избирательному участку зафиксировано не было, и мы с новоизбранными депутатами вступаем в права. Сейчас меня не пускают на законное рабочее место, потому что бывший голова села - Луценко и депутат Медведь не хотят отдавать власть. Они боятся за свои прежние деяния. Я буду вызывать милицию, в связи с тем, что сельсовет оккупирован, и меня не пускают на работу.

- Говорят, комиссия была сформирована из членов вашей семьи, всех неугодных кандидатов попросту не зарегистрировали.

- Никакого отношения к комиссии и ее формированию я не имела.

- Но люди утверждают противоположное. Поэтому громада села считает выборы незаконными, утверждают, что при всех нарушениях Вас поддержало лишь 4% сельчан. Пишут на плакатах: «Бутько, май гідність», как прокомментируете? - Я еще не пришла к власти и ничего плохого селу не делала, чтобы говорить – достойна я или нет. Обо мне говорят, что я закрою садик и сделаю там казино, отниму землю… Ничего такого я не говорила. Наоборот, обещаю сделать проекты на газ, на свет, помогу предпринимателям…

- Почему же люди против вас? Как вы планируете с ними работать? (Громада Плесецкого кричит: «Вы украли садик, детей возят в другой район»… «Вы чуть не потравили людей из-за вашего бизнеса»… «Мы не хотим, чтобы она была, будем стоять до последнего»).

- Им внушили, что придет Бутько и отнимет землю. За меня проголосовали – я никому не платила деньги за это. Я пришла, чтобы сделать больницы…

- У вас есть бизнес? - Нет, я его закрыла.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА, ИЛИ КАК ГОЛОСА СЧИТАЛИ КУМ, СВАТ, БРАТ… Историю неприязни села к Валентине Бутько на «майдане» рассказывали наперебой. Сельчане винят новоизбранную голову в том, что, якобы она отняла у села садик, купив его у предприятия за долги. Вспоминают прошлогоднюю экологическую катастрофу местного масштаба, когда всем селом отстаивали закрытие овощеперерабатывающего предприятия, сливающего отходы под дома, от чего люди болели. Теперь в Плесецком побаиваются мести Бутько, понимая, что лишили ее бизнеса, который якобы прямо или косвенно, принадлежал ей. А тут еще ситуация с землей… Накануне выборов, решением сессии сельсовета, люди получили около 400 участков, размером от 15 до 25 соток – долгожданную землю, которую удалось ввести в границы села.

Многие побаиваются, что новоизбранная Бутько, придя к власти, пересмотрит решения прежней власти, и отнимет у людей их землю. В то, что эти прогнозы могут сбыться, сегодня верят в селе многие, с кем удалось пообщаться.

Подтверждение своих опасений люди видят в истории победы Валентины Бутько на этих выборах.

Жители села почуяли неладное еще во время формирования Плесецкой сельской избирательной комиссии, когда узнали, что комиссию возглавил кум племянника Бутько, а в ее состав вошли сын и родственники.

Состав комиссии, и вправду, выглядел так:

1. Председатель комиссии Логвиненко Игорь – кум племянника Бутько Валентины.

2. Заместитель председателя комиссии – Шуст Ольга (ее супруг Шуст Виктор прошел в депутаты) – соседка Бутько.

3. Казека Александр – родной сын.

4. Юдина Мирослава – жена племянника.

5. Юдина Елена – жена племянника.

6. Повединко Дмитрий – рабочий фирмы Бутько Валентины.

7. Шкапа Оксана – малообеспеченная, лучшая подруга семьи Юдиных.

8. Кисилевская Алена – родная сестра депутата Дедова Алексея.

9. Тищенко Виктор – сосед Кисилевской Алены, отец председателя избирательного участка №07046.

10. Колесник Владимир Иванович – сват Бутько Валентины.

Дальше – больше. Без каких-либо серьезных обоснований причин комиссия не зарегистрировала уважаемых в селе людей – ни кандидатами на должность сельского головы, ни в депутаты. О том, кого зарегистрировали, люди не знали - списков на сельсовете не было, все держалось в тайне. Когда появилась информация о том, что «на голову» зарегистрирована Бутько и еще 4 неизвестных «технических» кандидата, люди поняли, что село ожидают «выборы без выбора».

Но в Плесецком от такой откровенной наглости не растерялись - тут же создали инициативную группу, стали собираться на митинги. Говорили о том, что кандидат на должность головы позорит политическую силу, которую собирается представлять на выборах. Обращались в Васильковскую районную избирательную комиссию, просили предоставить другого кандидата от Партии регионов, дать возможность зарегистрировать кандидатуры всем желающим и убрать из сельской комиссии родственников Бутько.

По словам сокоординатора инициативной группы Татьяны Фои, “комиссия работала по 2-3 часа в день, когда приходили подавать документы не “те” люди, члены комиссии забирали документацию и скрывались”. Юрист инициативной группы Николай НЕДИЛЬКО рассказывает и о «секретах», благодаря которым отсеяли неугодных кандидатов. Скажем, комиссия принимала решение отказать в регистрации претендентам на должность сельского головы, не указывая, в каких именно документах допущены ошибки, чтобы сделать невозможным исправление и регистрацию кандидатов.

В итоге, 31 октября, в день выборов, из 2850 избирателей, за бюллетенями пришли 1 тыс. 262 жителей села. Из них за Валентину Будько проголосовали 124 чел. – то есть именно около тех самых 4% всех жителей села. Как утверждают в Плесецком, это преимущественно были инвалиды, пожилые люди, «которые ставили подпись под пальцем».

Чтобы высказать недоверие навязанному кандидату, община договорилась голосовать «против всех» - таких оказалось около 900 чел.

«Меньшинство избрало власть, которая должна руководить большинством”, - констатировал юрист инициативной группы Николай НЕДИЛЬКО.

Не удивительно, что сразу же после того, как стали известны результаты голосования, сельчане стали стягиваться к «майдану». Комиссии пришлось объявлятьВ.Бутько победителем на выборах сельского головы ночью.

«НЕГРАМОТНОГО» ГОЛОВУ НЕ ПУСТИЛИ В СЕЛЬСОВЕТ, НО … ИЗБРАЛИ В РАЙОН…

Председатель Плесецкого сельсовета (2006 – 2010 годы) Николай Луценко: «Мне отказали в регистрации, якобы я не умею писать, и у меня много ошибок в заявлении. Но при этом кандидатом в депутаты Васильковского районного совета меня зарегистрировали. А затем и избрали. Такой вот парадокс. Люди не смогли зарегистрироваться кандидатами, село лишили возможности избрать тех, кого они хотели. Около 900 людей проголосовали против. Мне стыдно, что семейный клан захотел подмять село под себя».

Юрист инициативной группы Николай Недилько: «Нас никто не слышит – в суде все жалобы отфутболивают. Скажем, представители незарегистрированных кандидатов обратились в суд с требованием признать результаты выборов в Плесецком незаконными. Но суд отказал в рассмотрении иска, поскольку податель жалобы Н.Луценко не принимал участия в выборах, а, следовательно, не имеет права обжаловать их результаты. Мы направили обращения во все возможные органы власти, однако получили лишь формальные ответы».

Секретарь исполнительного комитета Плесецкого сельсовета Нина Мошковская: «Я хочу, чтобы все понимали, что это не политическая борьба – это борьба за село, за права каждого человека. Нас не интересует, от какой она партии (В.Бутько – член Партии регионов. - УНИАН). Нас интересует, чтобы она была личность, которой люди могли доверять. Она же зарекомендовала себя так, что люди ей не верят. Подумайте, такую комиссию создать – сын, невестки, батраки. Так опорочить закон, людей выставить на посмешище, и идти в председатели… И при том ресурсе, который был задействован ею, «за» проголосовали 124 односельчанина. В комиссии были люди из нашей деревни, их держали сутки, они звонили мне, говорили, что не выдерживают и подписали пустые протоколы. Сейчас заседания сессии проходят ночью, поскольку этому человеку люди кричат «Геть!». Это председатель сельсовета?!”

Первый секретарь Социалистической партии Украины Васильковского района Валерий Кияница: «Эти выборы не выиграли – их у нас украли. Наша партийная организация была допущена к избирательному процессу 28 октября, после того, как мы выиграли суд. Васильковская районная избирательная комиссия формировала все комиссии, и такая ситуация, как в Плесецком – почти во всех селах. В селе Дуброва вызвали потенциального председателя и предложили не регистрировать свою кандидатуру. Думаю, сейчас и другие села поднимутся… Должен же кто-то за это отвечать. Поэтому мы считаем, эти выборы не выиграли – их у нас украли. Незаконные действия применялись не только к нашей политической силе – это и давление, и запугивание, и шантаж, препятствование кандидатам в регистрации. Это можно назвать демократическими выборами?! Нельзя так издеваться над людьми, над законом и справедливостью. Хотим, чтобы нас услышал Президент и вмешался, наш союз воинов-афганцев его поддерживал. Ситуация в Васильковском районе – абсолютно не здоровая. Если правоохранительные органы раскрутят схемы, которые были созданы в районе – будут перевыборы».

Татьяна Дерий, незарегистрированный кандидат в депутаты Плесецкого сельсовета: «Не хочу, чтобы наши дети жили в рабстве. Я тут ради справедливости – чтобы мы могли выбирать и быть избранными. Валентина Бутько хочет вернуть нас в 90-е годы, когда в нашем селе была сплошная разруха. Сейчас в селе современный садик, дороги, освещение… И мы за то, чтобы наши дети были обеспечены этим, а не лишены этого».

Людмила Гречана, жительница села Плесецкое: «Меня возмутила несправедливость - регистрировали только кандидатов от Партии регионов. А про нас говорили: «Собралась тут стайка баранов, но мы их разгоним». Так мы не бараны, мы не мусор – мы община села Плесецкого, и мы докажем это. Они еще не стали у руля, а уже взялись вытирать о нас ноги, плевать нам в лицо. Теперь говорят, что тут людям платят… Убого. Наверное, по себе судят. У меня четверо детей, и я тут по своей воле. Мне не безразлично, в каком селе жить. А тут кажется, что пришли оккупанты. Отдать им родное село?».

Галина Петренко, пенсионерка, жительница села: «За две недели до выборов Бутько уже представлялась новой головой. Тем, у кого маленькая пенсия – обещала 1600 грн. Теперь мы виноваты в том, что якобы нас землей «купили». Подумайте сами, зачем мне это, в мои годы? Мне земли хватит – два метра всегда найдутся… А так все есть. Я тут не за землю стою».

Валентина Шевченко, жительница села: «Одиннадцать человек из комиссии, утвердившие результаты выборов, продали все село. Подумайте сами, 124 человека проголосовали за Бутько – из 2850 избирателей. Она была реально одним-единственным кандидатом, остальных четырех технических кандидатов мы даже не знаем – из Киева, Фастова…».

Сейчас представители общины села обращаются к Президенту с просьбой защитить их избирательные права. “Виктор Федорович! Накануне выборов Вы обещали, что они будут честными. Вы также обещали, что услышите каждого. Услышьте нас, наконец, и защитите избирательные права плесецкой общины”, – обращается к гаранту Конституции Татьяна Фоя.

…Возле сельсовета горят костры. Люди сменяют друг друга. А еще жители Плесецкого уже дважды перекрывали трассу Киев-Одесса. Они понимают, что формально их «сделали», потому как после отказа в регистрации тех, кому они верили, сельским головой действительно должен стать человек, за которого проголосовало большинство, пусть даже 4% жителей села. Но они формально тоже ничего не нарушают. Просто ходят по пешеходному переходу туда-сюда. На трассе собираются сотни машин, водители возмущенно сигналят, самые горячие порываются в драку. А они просто ходят. И кто больше виноват в этом?

По иронии судьбы, рядом с этим пешеходным переходом перед выборами висел бигборд, с которого радостно улыбался один из самых «раскрученных» лидеров Партии регионов, обещая: «Будуємо нову країну!”

Это такую «країну” вони будують?

Анна Хрусталева