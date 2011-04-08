Наша Украина: обещанное сокращение в АП привело к увеличению штата на 20%

В партии «Наша Украина» считают, что инициативы власти по проведению административной реформы на практике свелись к концентрации всей полноты государственной власти в руках Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Нашей Украины».

"Так называемая «административная реформа» не имеет ничего общего с повышением эффективности системы государственного управления и приближением деятельности органов власти к потребностям граждан. Обещанное сокращение чиновников и госструктур провалилось. Количество центральных органов исполнительной власти выросло с 51 до 72, то есть более чем на 40%. Очень характерно, что обещанное сокращение чиновников на треть в Администрации Президента привело к росту их количества на 20%", - отмечается в заявлении.

В партии также подчеркивают, что украинские чиновники стали одними из наиболее затратных для граждан по сравнению с другими европейскими странами. В Госбюджете на 2011 год расходы на деятельность центральных органов власти увеличились в среднем на более чем 40%.

"Авторы админреформы оставили вне поля зрения совершенствование системы административных услуг. В Законе «О центральных органах исполнительной власти» даже нет определения четких правил оказания административных услуг для граждан и механизмов общественного контроля над их качеством. Кроме этого, не определены правила контрольной деятельности органов власти, которая на практике постоянно сопровождается превышением полномочий, коррупционными схемами и неправомерным вмешательством в жизнь граждан. Единственный конкретный результат этой «реформы» – расширение властных полномочий Президента", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в «Нашей Украине» убеждены, что вопреки Конституции Виктор ЯНУКОВИЧ получил право самостоятельно назначать и освобождать всех министров и их заместителей, а также давать поручения, не обязательные для обнародованию, но обязательные для выполнения. Вопреки 36 статье Конституции Украины и европейской нормативной практике власть намерена запретить госслужащим быть членами политических партий, сохраняя это право для Президента, министров и их заместителей. "Принятие такой нормы в нынешних условиях будет означать введение однопартийной системы в органах государственной власти под руководством Партии регионов. «Наша Украина» считает такую логику административной реформы неприемлемой, поскольку она не преодолевает, а усиливает отчуждение власти от реальных потребностей людей. Наши представители в парламенте не будут голосовать за законопроекты, которые под лозунгами админреформы ведут к установлению авторитарного режима в Украине", - резюмируется в заявлении.