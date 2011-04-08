Королевская: Если Кабмин снова взялся за цены – жди подорожания

Создание правительством межведомственной комиссии по вопросам обеспечения ценовой стабильности приведёт к новым скачкам цен и дефициту. Так глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала УНИАН намерение Кабмина создать комиссию по обеспечению ценовой стабильности на социально значимые товары и услуги.

«Сначала ручное регулирование привело к росту цен на гречку в несколько раз и к полному её исчезновению из продажи. Затем подобная ситуация наблюдалась с пшеничной мукой. Ручное вмешательство в экономику приводит к постоянному росту цен на топливо», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, усиление административного давления привело к ликвидации предприятий, сокращению рабочих мест и тотальному уходу предпринимателей в тень. К еще большей тенизации приведет попытка административными методами обеспечить легализацию зарплат.

Аналогичное развитие событий прогнозирует Н.КОРОЛЕВСКАЯ на рынке продуктов питания в результате создания правительственной комиссии по регулированию цен. «Если правительство взялось за цены – жди повышения коррупционного налога на производителей и продавцов, которые переложат дополнительные издержки на покупателей. Таким образом, в результате ручного управления или вырастут цены на товары, или они будут исчезать из продажи», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета считает, что за ценовыми скачками стоят манипуляции, и необходимо выявить персонально ответственных за них. Поэтому она настаивает на создании в парламенте Временной следственной комиссии для расследования причин неконтролируемого роста цен на продукты питания. «Я считаю, что парламент должен выяснить все обстоятельства развернутой правительством псевдоборьбы с ценами, в результате которой цены начинают резко расти», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

постановление о создании в парламенте Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин неконтролируемого роста цен на продукты питания Н.КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в Верховной Раде Украины 24 марта 2011 года.