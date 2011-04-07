Наливайченко: послание Януковича не имеет ничего общего с жизнью людей

Послание Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не имеет ничего общего с реальной жизнью украинцев.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», так прокомментировал послание Президента Верховной Раде председатель политического совета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Слова и благие намерения ЯНУКОВИЧА не подменят работы и ответственности», - заметил он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в послании главы государства люди хотели услышать предметный анализ ситуации в стране. «После года работы Президент мог предоставить ясное изложение сути коренных реформ. Вместо этого страна услышала доклад с урезанными оценками и очередными добрыми пожеланиями. По словам не видно ни движения вперед, ни понимания реальных проблем наших людей», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО

Он считает, что слова Президента не имеют ничего общего с тем, как живут люди по всей стране. «Разногласия между озвученными в послании намерениями и реальным состоянием дел поразительны. Следовательно, нет смысла обсуждать отдельные тезисы, если проблема в сути: власть и граждане живут в разных мирах, где граждане живут за построенной властью стеной бесправности, коррупции и бедности», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».