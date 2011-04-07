Брюссель фиксирует все заявления Украины о вступлении в Таможенный союз

Договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом должен быть более привлекательным для Украины, чем членство в Таможенном союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Об этом корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.

«То, что мы предлагаем, в долгосрочной перспективе намного привлекательнее», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что договор об ассоциации предполагает интеграцию рынков, а не просто свободную торговлю.

При этом, по словам дипломата, Брюссель внимательно фиксирует все заявления украинских чиновников о возможном присоединении Украины к Таможенному союзу и считает, что стратегический выбор должен быть сделан в Киеве.

Собеседник агентства также выразил мнение о том, что присоединение к Таможенному союзу поднимет множество сложных вопросов для Украины. Среди них – вопросы, касающиеся взаимоотношений со Всемирной торговой организацией, а также вопросы, касающиеся переговоров с ЕС о ЗСТ.

Одновременное же создание зоны свободной торговли с Евросоюзом и присоединение к Таможенному союзу, по словам дипломата, будет «очень сложно осуществить».

При этом собеседник агентства отметил, что Брюссель верит в искренность желания украинских властей сближаться с Евросоюзом. «Мы не сомневаемся в искренности заявлений тех полномочных представителей, которые говорят, что Украина сделала свой выбор, и этот выбор – интеграция в ЕС», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Кабинета министров Украины по сотрудничеству с РФ, странами СНГ и Евразийского экономического содружества Валерий МУНТИЯН в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (номер от 5 апреля) заявил, что Украина должна сначала присоединиться к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, а уже потом подписать соглашение о свободной торговле между Таможенным союзом и Евросоюзом.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН заявил о том, что украинское руководство предано делу создания ЗСТ с ЕС и завершения переговоров об этом до конца нынешнего года.