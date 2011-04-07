Янукович не доволен годом своего президентства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока не доволен результатами работы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году».

«Давая общую оценку работе власти за прошедший период, могу ли я быть довольным первыми итогами? Опережая критиков и оппонентов, сразу и открыто скажу – нет», - заметил Президент.

По его словам, из всех замыслов и планов на 2010 год власть смогла реализовать возможно больше трети.

«В чем я вижу причины низкой эффективности – прежде всего, 2010 год засвидетельствовал, что далеко не во всем власть и общество были готовы к предложенным изменениям, бюрократизированная государственная машина, которая выживала при любой власти, по инерции пытается сохранять свои привычные механизмы управления, свои административные возможности и коррупционные схемы теневого заработка», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что национальный бизнес как большой, так и малый, пока занимает выжидательную позицию – либо критика, либо наблюдателя.

«Даже так называемые «Предпринимательские майданы» были скорее критической реакцией на действия правительства, нежели продуктивный предложением с конкретными и обоснованными проектами для власти», - отметил он.

Президент обратил внимание, что на введение реформ также влиял и тот фактор, что миллионы украинцев за 20 лет независимости государства устали от ожидания качественных изменений.

«В определенной степени общество наловчилось выживать, опираясь на собственные силы и возможности. Я понимаю опасения людей, что любые радикальные изменения могут ухудшить их и без того сложную жизнь», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Но вывод категорический: нужно сломать практику промедлений и инерции, преодолеть растерянность политики и преодолеть бюрократический саботаж. Запрос на изменения, качественные изменения, стал ключевым требованием к власти, бизнесу, общественности», - подчеркнул он.