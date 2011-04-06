Наша Украина требует от Попова забрать с Майдана сцену и турникеты

Народные депутаты от «Нашей Украины» требуют от председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА открыть доступ для проведения общественных акций на Майдане Незалежности в Киеве.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, народные депутаты направили А.ПОПОВУ соответствующее обращение.

В документе отмечается, что еще 3 декабря 2010 года, когда власть демонтировала «предпринимательский Майдан», главная площадь страны стала недоступной для проведения акций общественного протеста. Сначала площадь весь декабрь готовили к новогодним праздникам, потом она была длительное время огорожена на «реконструкцию», а с 19 марта на ней проходит танцевальное шоу «Майданс», которое будет длиться до конца апреля.

«Кажется, киевская городская власть забыла, что главная площадь столицы стала Майданом не из-за ярких развлекательных шоу, которые также, бесспорно, иногда нужны в жизни человека. Майдан создали граждане, которые отстаивали на нем независимость Украины, свои гражданские и национальные права и свободы, боролись против попыток навязать нашей стране антидемократический режим», - отмечают депутаты.

Авторы документа напоминают, что так было во времена «студенческой революции на граните» в октябре 1990 года, во время акции протеста «Украина без Кучмы» зимой 2000-2001 годов, так было в 2004 году, когда Майдан стал центром Помаранчевой революции, так было и осенью 2010 года, когда свои акции протеста против действий власти на Майдане проводили предприниматели. «И во время большинства этих «майданов» люди вынуждали власть прислушаться к себе и выполнить выставленные требования», - говорится в обращении.

«Нашеукраинцы» также отмечают, что установленные на Майдане Незалежности заградительные сооружения мешает гражданам свободно перемещаться по главной площади столицы страны, создают большие неудобства.

В связи с этим депутаты требуют от КГГА откорректировать проведение шоу «Майданс», и в дальнейшем согласовывать проведение других развлекательных акций на Майдане Незалежности таким образом, чтобы это не ограничивало возможностей людей на свободное перемещение по городу и не нарушало предоставленное ст.39 Конституции Украины право граждан «собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации».