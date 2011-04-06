Свободовцы пришли спросить в Азарова «Где улучшение жизни уже сегодня?»

Возле здания Кабинета министров Украины представители Всеукраинского объединения «Свобода» протестуют против повышения коммунальных тарифов для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протеста собрались около 100 “свободовцев”. Они держат в руках плакаты с надписями «Бойкот коммунальных платежей – единственный выход для каждого из нас», «Правительство – марионетка олигархов и МВФ», «Где обещанное улучшение жизни уже сегодня?» и другие.

Движение по улице Грушевского возле здания Кабмина не ограниченно. Сейчас на митинге выступает один из активистов «Свободы», который в своей речи подчеркивает, что «деньги людей идут на развлечения чиновников».

В акции протеста также принимают участие представители Всеукраинского профсоюза «Народная солидарность».