Наша Украина разворачивает кампанию против произвола чиновников

«Наша Украина» разворачивает кампанию «Власть - под контроль!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом сообщил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время пресс-конференции в Одессе.

По его словам, кампания направлена на защиту украинских граждан от произвола и злоупотреблений чиновников всех уровней.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в рамках кампании «Наша Украина» начинает гражданский общеукраинский мониторинг действий власти на соответствие действующему законодательству.

«Каждая копейка государственных средств, потраченная не по назначению, каждый факт произвола чиновников, каждое нарушение прав граждан со стороны власти будет выявлено, освещено в медиа, юридически оформлено и подано в суд или прокуратуру», - сказал он.

«Мы не дадим себя рассматривать как эмигрантов. Мы являемся хозяевами в этом государстве. Стена бюрократии, построенная этой властью между нами, гражданами, и работниками, которых мы временно наняли на работу и содержим за счет налогов, должна быть разрушена», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Председатель политсовета партии отметил, что в рамках кампании будет открыта бесплатная горячая телефонная линия и интернет-портал «Власть под контроль!», а также развернута сеть общественных приемных, в которых депутаты всех уровней от «Нашей Украины», юристы, активисты будут помогать всем гражданам, которые стали жертвами чиновнической вакханалии.

В свою очередь, руководитель центрисполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК заверил, что фронт борьбы против коррупции и произвола власти будет открыт и в парламенте. «Наша Украина» превратит парламентскую трибуну в площадку борьбы за общественные и социальные права», - подчеркнул он.

«Если не помогут правовые меры, мы выйдем на улицы наших городов и публично, путем митингов и пикетов, будем оказывать давление на чиновников-преступников», заверяют в «Нашей Украине».

Сегодня В.НАЛИВАЙЧЕНКО и С.БОНДАРЧУК посетили Одессу, где «дали оценку антиукраинским и антисоциальным действиям местной власти», говорится в сообщении.