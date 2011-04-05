Европейские евреи наградили Меркель, Аснара и Януковича

На состоявшемся в Париже крупнейшем европейском еврейском форуме, в котором принимали участие делегаты из 28 стран Европы и многих других стран мира, в результате голосования определены лауреаты трех престижных наград.

Как сообщает Mignews, канцлер Германии Ангела Меркель получит награду в номинации «За последовательную позицию в поддержке Израиля». Экс-премьер Испании Хосе-Мария Аснар будет отмечен наградой за последовательную борьбу с делегитимацией еврейского государства. Президент Украины Виктор Янукович награжден за последовательную борьбу против героизации фашизма.

Итоги голосования на торжественном заключительном собрании в Париже огласил известный английский адвокат Гордон Хосман. Делегаты форума встретили имена лауреатов аплодисментами.