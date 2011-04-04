В Донецкой области удалось отстоять две украинские школы

Активисты партии «Батькивщина» и родительские комитеты школ помешали закрытию двух украиноязычных средних общеобразовательных школ в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщила председатель инициативной группы родительского комитета школы №136 города Донецк Наталия ПЕТРОВА.

В частности, совместными усилиями родителей и активистов партии удалось “отстоять” украиноязычные школы №136 (Донецк) и №44 (Макеевка).

Н.ПЕТРОВА отметила, что первую победу «над программой правительства АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА по оптимизации учебных и медицинских учреждений» в Донецкой области одержала общеобразовательная школа №136 города Донецк.

По ее словам, в январе этого года учеников единственной украиноязычной школы в микрорайоне Донской поставили перед фактом, что заведение будет закрыто. Причиной местные чиновники назвали якобы устаревшую материальную базу и недостаточный уровень посещаемости. При этом детей планировали перевести в школу №120 города Донецк, которая находится в намного худшем состоянии. «Два года вкладывали деньги в ремонт школы: 35 тысяч грн. – на замену крыши, еще 35 тысяч грн. – на ремонт спортзала, заменили деревянные окна на пластиковые. А затем решили, что школу нужно закрывать. Это не программа оптимизации, а рейдерство. Тем более, что неподалеку от школы находится торговый центр, и, насколько мне известно, в планах руководства – расширение торговой площади и сооружение развлекательного центра», - сказала Н.ПЕТРОВА.

Похожая ситуация, добавила она, сложилась и с так называемой «оптимизацией» ЗОШ №44 в городе Макеевка. Как выяснили родители учащихся, школу решили закрыть, чтобы отдать территорию учебного заведения соседнему пищевому комбинату, а почти 800 детей отправить на учебу в интернат, расположенный на рынке. После того, как несогласные с действиями власти родители, задействовали в защите школы общественные и политические организации, в частности «Батькивщину», а также провели ряд пикетов и митингов, местные чиновники – педагоги пересмотрели «личное дело» общеобразовательных школ №136 города Донецка и №44 города Макеевка, после чего решили, что оснований для закрытия нет.