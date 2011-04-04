Нардепы в парламенте выясняли, кому из них ночами Тигипко снится

На Согласительном совете лидеров фракций парламента принято решение, что в пятницу, 8 апреля, Верховная Рада во время Часа вопросов к правительству заслушает информацию вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО относительно перспектив пенсионной реформы и погашения задолженности по зарплатам.

Как передает корреспондент УНИАН, с предложением заслушать С.ТИГИПКО выступил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО. При этом он не назвал конкретной темы. Лишь отметил, что информация должна быть заслушана «относительно реформ».

В ответ на это первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сказал: «Мы не возражаем, чтобы заслушать ТИГИПКО». При этом добавил, что и ТИГИПКО и все правительство будет в это время в парламенте.

В то же время лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подчеркнул, что когда предлагается заслушать кого-то из членов правительства, то должна быть на Согласительном совете четко определена тема Часа вопросов к правительству. Он добавил, что это должно быть обоснованное решение, а не потому что кому-то что-то захотелось или ночью приснилось». В ответ Н.МАРТЫНЕНКО сказал, что «мне не снится Сергей Леонидович, слава Богу. И никто из политиков». «Ничего мне не приснилось, но мы видим, что делается с социальной политикой правительства и мы хотим послушать Сергея Леонидовича по наиболее актуальным вопросам социально-экономической политики правительства», - добавил Н.МАРТЫНЕНКО.