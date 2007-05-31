Оппозиция обещает сегодня отнести в ВР заявления о сложении полномочий

Фракции «Наша Украина» и БЮТ намерены сегодня зарегистрировать в аппарате Верховной Рады заявления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов своих политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время открытого заседания фракции БЮТ сообщил один из лидеров БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что общее количество заявлений составляет более 170.

«Чтобы не было спекуляций, пришло время зарегистрировать эти заявления в аппарате ВР», - сказал И.ВИНСКИЙ.

За решение относительно регистрации заявлений проголосовали все депутаты фракции БЮТ.

При этом И.ВИНСКИЙ отметил, что время проведения съездов по этому вопросу будет определяться позже.

По его словам, съезды будут проходить, исходя из дальнейшей политической ситуации. «Это наше внутреннее дело, когда проводить съезд», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Всего от фракции БЮТ написали заявления о сложении депутатских полномочий 106 человек.

Аналогичное решение на заседании фракции уже приняла и "Наша Украина".