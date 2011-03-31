По делу Кучмы допросили Медведчука

Следователь Генеральной прокуратуры допросил бывшего главу Администрации Президента Украины Виктора МЕДВЕДЧУКА по уголовному делу против экс-Президента Леонида КУЧМЫ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, сегодня с 10.00 утра в Главном управлении по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины допрашивается бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Евгений МАРЧУК в качестве свидетеля по делу об обвинении Л.КУЧМЫ.

Вчера по этому же делу следователь допросил в качестве свидетеля В.МЕДВЕДЧУКА. Допрос, который продолжался около трех часов, был проведен заранее в связи с невозможностью В.МЕДВЕДЧУКА прибыть по уважительным причинам в прокуратуру в назначенный день.

По сообщению следователя по указанному делу, в ближайшее время будут допрошены в качестве свидетелей и другие лица, которые могут дать необходимые показания.

Также постановлением следователя отстранен от участия по делу адвокат Игорь ФОМИН, поскольку установлено, что в октябре 2003 года он принимал участие в качестве защитника бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА во время рассмотрения жалобы на постановление суда об избрании ему меры пресечения и возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении власти и должностных полномочий. “В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, лицо не может принимать участие в деле в качестве защитника, если оно оказывает или ранее оказывало юридическую помощь другому лицу, интересы которых противоречит друг другу”, - разъяснили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, против Л.КУЧМЫ 21 марта 2011 года возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.