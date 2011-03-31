Мельниченко думает, что Кучма будет шантажировать Януковича
Следствие «спустят на тормозах»?
Леонид Кучма опять отказался от очной ставки, чтобы как можно дольше затягивать следственные действия, заявил Радио Свобода Николай Мельниченко.
«Леонид Кучма любыми путями затягивает проведение очной ставки, чтобы лично встретиться с Януковичем в ближайшие дни и шантажировать Януковича. У Кучмы есть некоторые аргументы, которыми он хочет шантажировать Януковича, чтобы Янукович дал указание относительно прекращения следственных действий, в частности, и очных ставок. Чтобы следствие «спустить на тормозах». Именно для этого Кучма игнорировал предупреждение, что следователи дали ему еще в понедельник», – говорит прежний охранник Кучмы.
По словам Николая Мельниченко, еще в понедельник следователи Генпрокуратуры предупреждали Леонида Кучму, что его адвокат Игорь Фомин может быть отстранен от дела из-за того, что он в 2003 году имел отношение к защите Алексея Пукача, бывшего генерала милиции, который является фигурантом уголовного дела, возбужденного в настоящее время относительно экс-президента.