Кучма уверяет, что никогда не видел Мельниченко среди своих охранников
15:30, 30 марта 2011Политика
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Потом увидел на фотографии
Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА уверяет, что никогда не видел экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО среди своих охранников.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня после трехчасового пребывания в Генпрокуратуре.
«Я МЕЛЬНИЧЕНКО не видел вообще никогда. Он где-то там, в пятом ряду, возможно, ходил позади. Я потом по фотографии увидел, так, вроде бы, возможно, и мелькал. Так о чем у меня с ним речь может быть?», - сказал Л.КУЧМА.
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