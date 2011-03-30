Кучма уверяет, что никогда не видел Мельниченко среди своих охранников

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА уверяет, что никогда не видел экс-майора Управления Госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО среди своих охранников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня после трехчасового пребывания в Генпрокуратуре.

«Я МЕЛЬНИЧЕНКО не видел вообще никогда. Он где-то там, в пятом ряду, возможно, ходил позади. Я потом по фотографии увидел, так, вроде бы, возможно, и мелькал. Так о чем у меня с ним речь может быть?», - сказал Л.КУЧМА.