Шкляр надеется, что к лету Табачника уволят

Автор роману «Залишенець. Чорний ворон» Василий ШКЛЯР надеется, что к лету Дмитрия ТАБАЧНИКА освободят от должности министра образования, науки, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом писатель сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я надеюсь, по крайней мере, это произойдет к лету, - сказал писатель. – Потому что меня в этом поддерживают почти все лауреаты Шевченковской премии».

В.ШКЛЯР напомнил, что лауреаты Шевченковской премии требуют встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

По убеждению В.ШКЛЯРА, постоянные коллективные письма и обращения к Президенту об увольнении Д.ТАБАЧНИКА результата не дают. «Все коллективные обращения к Президенту где-то тают», - добавил он.

По его словам, на встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ лауреаты должны сказать Президенту: «Или мы, или он (ТАБАЧНИК)».

«Если Вы, Президент, весь цвет украинской нации ставите ниже украиноненавистника ТАБАЧНИКА, тогда мы будем прибегать к радикальным действиям, - подчеркнул В.ШКЛЯР. – Ведь такие шаги намного решительнее, чем обращение или письма, и они будут».

В то же время он отказался сообщить, какие именно планируются шаги. «Я отвечаю на такие вопросы, что не нужно всем знать, как это будет, - подчеркнул В.ШКЛЯР. – Потому что они (антиукраинские силы) готовятся к этому и в них работают целые центры по компрометации нашего движения».