Власть уберет прожиточный минимум, чтобы скрыть уровень бедности?

Вместо борьбы с ростом бедности в стране правительство снимает с себя ответственность за обеспечение минимальных социальных стандартов. Так глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала заявления представителей власти о необходимости ликвидировать в законодательстве понятие «прожиточного минимума», сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

«Разрушив экономику, правительство теперь разрушает систему социальных гарантий. Обеспечить гражданам Украины минимальные социальные стандарты – это обязанность власти перед обществом, а не милостыня. Своим намерением отменить прожиточный минимум власть снимает с себя какую-либо ответственность за благосостояние украинцев», - заявила депутат.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, власть хочет ликвидировать прожиточный минимум, чтобы скрыть реальный уровень бедности в стране. Сегодня уровень прожиточного минимума занижен, по сравнению с потребностями людей, поскольку не индексируется в соответствии с реальным уровнем инфляции, который в разы превышает официальную статистику. По подсчетам экспертов, реальный прожиточный минимум должен составлять порядка 1500 грн., то есть на 60% выше существующего уровня.

«Отказ от прожиточного минимума будет означать, что власть избрала самый простой путь «борьбы с бедностью». Нет показателя – нет и бедности», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, законодательная ликвидация прожиточного минимума даст возможность недобросовестным работодателям занижать реальные заработные платы, а правительству - урезать социальные расходы под предлогом «сокращения дефицита бюджета». В условиях растущей безработицы, галопирующих цен и тарифов, общего снижения благосостояния в стране, это приведет к тотальному обнищанию и углублению пропасти между бедными и богатыми.

Главным инструментом повышения социальных стандартов, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, является законодательный пересмотр потребительской корзины, на основе которой определяется прожиточный минимум. По ее словам, потребительская корзина не пересматривалась более 10 лет, в результате чего прожиточный минимум, минимальная зарплата и пенсия, а также социальные платежи не обеспечивают даже самые базовые потребности жизни в современном обществе.

Глава парламентского комитета напомнила, что поправки к закону о прожиточном минимуме (относительно ежегодного пересмотра потребительской корзины) были внесены ею в ВР еще в октябре прошлого года (законопроект №7297), однако парламент до сих пор не включил этот законопроект в повестку дня.

Как сообщал УНИАН, 21 марта с. г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости отмены в бюджете понятия “прожиточный минимум”.