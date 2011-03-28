Кучма взял себе адвоката Ассанжа

Второго Президента Украины Леонида КУЧМУ в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе будет защищать американский адвокат Алан ДЕРШОВИЦ. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Financial Times.

А.ДЕРШОВИЦ, профессор Гарвардской юридической школы, известен своим участием во многих громких уголовных делах. В частности, А.ДЕРШОВИЦ представлял интересы многих знаменитостей.

«Я думаю, мой опыт адвоката и специалиста по судебной экспертизе поможет в этом деле. Я стремлюсь найти правду в этом деле», — заявил А.ДЕРШОВИЦ.

Напомним, в отношении Л.КУЧМЫ возбуждено уголовное дело в рамках расследования убийства журналиста Г.Гонгадзе.

А.ДЕРШОВИЦА называют советником юридической команды по защите основателя Wikileaks Джулиана АССАНЖА.