Наливайченко: Черноморский флот РФ стал грузом для крымчан

Черноморский флот РФ стал экономическим грузом для жителей Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом заявил председатель политсовета этой политической силы Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя сообщение Севастопольской горгосадминистрации о том, что задолженность по зарплате на предприятиях российского ЧФ в Севастополе достигла свыше 6 млн. грн.

”Реальная жизнь показывает, что базирование российского флота в Крыму несет экономические убытки для крымчан. Это значит, что российский флот не выполняет своих базовых социальных обязательств перед севастопольцами и существует за счет дотаций из украинского бюджета”, - сказал он, отметив, что “Наша Украина” поддерживает негативное отношение жителей города к намерениям Севастопольской горгосадминистрации передать 800 га земли, которая находится в аренде российского флота, под застройку российским государственным и частным компаниям.

”За спинами севастопольцев реализуется грандиозная земельная сделка, от которой местная община получит мизерные средства, если сравнить их с возможными поступлениями от передачи этой земли в аренду по реальным рыночным ценам, – также заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Эти факты должны стать предметом расследования прокуратуры Украины, и мы направим ей соответствующее обращение”.

По убеждению политика, необходимо добиваться возвращения земель, которые не используются российским флотом по прямому назначению, в распоряжение местной общины.

”Севастопольцы смогут распорядиться своими землями значительно эффективнее, чем чиновники из Москвы”, - отметил председатель политсовета “Нашей Украины”.

Он подчеркнул, что “Россия на протяжении многих лет не допускает проведения инвентаризации арендованных флотом земель, грубо в нарушение межгосударственных соглашений о базировании российского флота на украинской территории”.

”Наша Украина” будет добиваться денонсации харьковских соглашений от 21 апреля 2010 года, которые продлили базирование российского флота на украинской территории еще на 25 лет”, - в который раз заверил политик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что народный депутат, заместитель председателя политсовета партии Андрей ПАРУБИЙ зарегистрировал соответствующий законопроект в парламенте, и он будет рассмотрен на протяжении апреля.