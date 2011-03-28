Мельниченко уверяет, что к Путину в этот раз не заходил

Экс-майор Управления государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО подтверждает, что посещал Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил сегодня журналистам возле Генеральной прокуратуры Украины.

«Я человек, который не имеет подписки о невыезде, я свободно могу передвигаться в ту или иную страну», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время он отказался уточнить цель своей поездки в российскую столицу. «Мне нужно было в Москву, и я полетел в Москву. Я могу полететь в Израиль, Соединенные Штаты Америки, я свободный человек для передвижения», - подчеркнул экс-майор.

На уточняющий вопрос журналистов, с кем он проводил встречи в Москве, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал: «В этот раз с ПУТИНЫМ, с ПАТРУШЕВЫМ не встречался».

27 марта “Украинская правда” со ссылкой на собственные источники написала, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО 26 марта побывал в Москве.

По словам источника, в субботу Н.МЕЛЬНИЧЕНКО прилетел в Москву в аэропорт “Домодедово”, где его встретила машина с охраной.