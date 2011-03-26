Томенко прочит массовые протесты из-за земельной реформы

Революционная версия земельной реформы может привести к крупнейшим массовым протестам за время деятельности нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, находясь с рабочим визитом в Черкасской области.

По словам Н.ТОМЕНКО, земельная реформа, в том виде, в каком ее предлагает власть, может стать одной из наиболее конфликтных, поскольку снятие моратория на продажу земли и полная свобода в купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения имеет минимальную поддержку в обществе.

Другой проблемой земельной реформы, по убеждению вице-спикера, является то, что «неизвестно кто ее проводит и будет нести ответственность за ее выполнение».

По словам Н.ТОМЕНКО, тот факт, что на парламентских слушаниях по земельной реформе этот вопрос докладывал первый заместитель министра АПК и промышленности, говорит о том, что власть, в то же время, хочет легализации свободной продажи земли, но боится возможных последствий после принятия такого решения. "Революционная версия земельной реформы может привести к крупнейшим массовым протестам за время деятельности нынешней власти», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Также, отметил он, вызывает много вопросов и пенсионная реформа, которая сейчас сводится к простому повышению пенсионного возраста. Н.ТОМЕНКО отметил, что по социологическим исследованиям, эту реформу не поддерживает почти 90% населения Украины. «Большие вопросы относительно пенсионной реформы, поскольку отсрочка ее рассмотрения в Верховной Раде означает, что Президент и правительство отказались от предыдущей версии, в то же время, какая новая версия реформа - пока неизвестно», - отметил Н.ТОМЕНКО.