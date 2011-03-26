Януковича назвали «близким другом вьетнамского народа»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил высшее руководство Вьетнама осуществить визиты в Украину в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Вьетнамской Социалистической Республики Нгуеном Минь ЧИЕТОМ после их переговоров.

В частности, приглашение получили Президент, премьер и глава Национального собрания Вьетнама.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что подобные визиты будут способствовать развитию двухсторонних отношений.

Президент Украины выразил сожаление, что в последние годы сотрудничество между двумя странами замедлилось.

В то же время главы двух стран выразили надежду, что этот этап закончен, и теперь отношения будут существенно активизированы и выйдут на новый уровень.

«Мы приехали с большими надеждами, с открытыми намерениями, с уверенностью, что мы начнем новый этап наших отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует огромный нереализованный потенциал.

«Верю, что реализация этого потенциала принесет экономический и гуманитарный результат нашим странам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Вьетнама также подчеркнул, что его страна готов выводить двухсторонние отношения с Украиной на новый уровень.

«Мы стремимся сделать эти отношения партнерскими», - отметил он.

Президент Вьетнама подчеркнул, что страны могут сотрудничать как в экономической, так и в гуманитарной сферах.

Он поблагодарил Украину за подготовку кадров, которые сегодня успешно работают для развития Вьетнама.

«ЯНУКОВИЧ - близкий друг вьетнамского народа, а также мой друг лично», - сказал Н.ЧИЕТ.

Он подтвердил свою готовность приехать с визитом в Украину и поручил своему МИД подготовить соответствующий визит.

Кроме того, Президент Украины сообщил, что стороны договорились провести Дни культуры Украины во Вьетнаме и вьетнамские Дни культуры в Украине.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что подобные акции будут способствовать усилению гуманитарных связей между двумя народами.