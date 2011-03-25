Тимошенко поздравила епископа Шевчука с избранием главой УГКЦ

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО поздравила епископа Святослава ШЕВЧУКА с избранием главой Украинской греко-католической церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батьківщини”.

Как отмечается в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО, “в эти дни, когда христиане восточного обряда с постом и молитвой ожидают самого светлого праздника – Пасхи, владыкам Вашей Церкви пришлось сделать нелегкий выбор - избрать самого достойного. Несколько дней мы перебывали в ожидании, и вот теперь услышали радостную весть - Церковь получила своего главу”.

По убеждению лидера “Батьківщини”, выбор Синода УГКЦ был не случайным. “Ваш опыт и глубокая вера в Бога дают уверенность, что Вы сможете достойно продолжить дело великих предшественников, светлой памяти: Андрея Шептицкого, Иосифа Слипого и Мирослава Любачивского”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Пусть все Ваши планы осуществляются. Желаю Вам сил и воодушевления, успехов и вдохновенья”, - пожелала Ю.ТИМОШЕНКО Блаженнейшему Верховному архиепископу УГКЦ Патриарху Святославу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, в Ватикане сообщили о том, что Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI утвердил просьбу о подтверждении выбора, направленную владыкой Святославом (ШЕВЧУКОМ), которого 23 марта 2011 года Синод епископов УГКЦ канонично избрал Верховным Архиепископом Киево-Галицким.

Новый глава УГКЦ является самым молодым среди епископов УГКЦ и четвертым по возрасту среди самых молодых католических архиереив в мире

***Владыка Святослав ШЕВЧУК родился 5 мая 1970 г. в г. Стрый Львовской обл.

До сих пор владыка Святослав был Апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).