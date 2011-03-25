Фельдман получил партбилет «Регионов»

Экс-председатель Харьковского областного отделения ВО "Батьківщина", народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН вступил в Партию регионов.

Как сообщает харьковское информагентство "SQ ", сегодня, 25 марта, на конференции Харьковской областной организации Партии регионов А.ФЕЛЬДМАН получил партбилет.

"Мне понадобится мало времени для перестройки, так как курс моей работы для харьковчан останется неизменным", - отметил А.ФЕЛЬДМАН.

После получения партбилета он покинул партийную конференцию.

Как сообщалось, А.ФЕЛЬДМАН был избран в Верховную Раду по списку Блока Юлии Тимошенко. В апреле 2010 г. экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ был назначен и.о. председателя Харьковского областного отделения ВО "Батьківщина". А.ФЕЛЬДМАН был уволен с этой должности и назначен и.о. председателя городского отделения ВО "Батьківщина", но отказался принять это назначение. Позже он вошел в состав парламентской коалиции "Стабильность и реформы" и был исключен из партийных рядов ВО "Батьківщина". В марте 2011 г. А.ФЕЛЬДМАН вошел в парламентскую фракцию Партии регионов.