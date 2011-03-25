Жена похищенного палестинца в Украине не чувствует себя в безопасности

Жена палестинского инженера, который в феврале исчез в Украине, а позже оказался в израильской тюрьме, Дирара АБУСИСИ Вероника АБУСИСИ заявляет, что израильский суд не сих пор не предъявил ее мужу официальные обвинения.

Об этом В.АБУСИСИ сказала на пресс-конференции в УНИАН.

«Прошло уже шесть судебных заседаний, а официального обвинения до сих пор нет»,- сказала она.

По словам В.АБУСИСИ, заместитель генерального прокурора Израиля ходатайствовал о том, чтобы продлить срок ареста ее мужа.

Как сообщил адвокат объединения «Укринюрколлегия» Андрей КИРИЕНКО, который защищает интересы В.АБУСИСИ и ее мужа, официальное обвинение суд планирует выдвинуть после 17 апреля.

В.АБУСИСИ также сообщила, что ее муж имеет «большие проблемы со здоровьем».

Кроме того, она заявила, что не чувствует себя в безопасности в Украине. «Мой муж пропал в демократической стране, где есть камеры наблюдения на вокзалах и в аэропортах, много милиции. Это не Мозамбик, это демократическое государство с определенными нравственными и политико-правовыми нормами, но я не чувствую себя в безопасности», - сказала В.АБУСИСИ.

Она также уверена, что с территории Украины ее мужа похитила израильская спецслужба «Моссад», поскольку сейчас он находится именно в этой стране.

В.АБУСИСИ отметила, что на сегодня ни компетентные органы Израиля, ни Украины официально не подтвердили, что ее муж находится в израильской тюрьме.

Она также сообщила, что сегодня посетила посольство Израиля в Украине и предоставила доказательства своего адвоката в Израиле о том, что ее муж действительно находится в этой стране, и в отношении него проводятся следственные мероприятия. «Мне ответили, что комментариев нет», - сказала В.АБУСИСИ.

Кроме того, В.АБУСИСИ сообщила, что шестеро ее детей, которые являются гражданами Украины, находятся в Секторе Газа.

Как сообщал УНИАН, 21 марта израильский сайт Israelinfo сообщил, что Государство Израиль впервые признало свою причастность к похищению палестинского инженера Д.АБУСИСИ, пропавшего на территории Украины в середине февраля. Признание состоялось во время слушаний, которые проходили в прошлый четверг в мировом суде Петах-Тикви. Заместитель председателя суда Лея ЛЕВ-ОН частично сняла запрет на публикацию информации об этом деле и разрушила обнародовать тот факт, что Д.АБУСИСИ был арестован «с целью расследования» и находится в израильской тюрьме.

Об исчезновении Д.АБУСИСИ 23 февраля заявила его жена Вероника. По ее словам, ее муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона №6, двое неизвестные высадили Д.АБУСИСИ с поезда на одной из станций.

10 марта в Департаменте связей с общественностью МВД Украины сообщили о проверке информации о Д.АБУСИСИ.

11 марта СБУ заявила о намерении обратиться в региональное Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев по поводу информации о похищении гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.

22 марта руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ сообщил, что в МИД Украины будет приглашен руководитель дипломатического учреждения Государства Израиль в Украине для получения официальных разъяснений по поводу этого инцидента. МИД пока не получило официальной информации от израильской стороны.